Официальный представитель иранской авиакомпании Iran Air Шахрох Нушабади сообщил СМИ, что власти Ирана направили в Катар пять самолетов. На борту каждого — около 90 т продуктов, в основном — овощи и фрукты.

«Еще один самолет будет отправлен сегодня», приводит слова Нушабади ТАСС. Он отметил, что перевозки продовольствия в Катар будут продолжаться, «пока в них будет необходимость».

Из Ирана в Катар вышли три морских судна с 350 т продовольствия. Ранее большая часть продовольствия доставлялась в Катар через границу с Саудовской Аравии. В настоящее время страны Персидского залива объявили Катару продэмбарго.

В начале июня Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой.