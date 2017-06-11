По решению Басманного суда города Москвы управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрей Горьков был арестован в зале суда по обвинению в махинациях с деньгами корпорации на 738 млн рублей.

Следователь апеллировал к самой суровой мере пресечения потому, что обвиняемый пытался скрыться от следствия. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сам Горьков свою вину не признал и подчеркнул, что задержан незаконно.

Ранее сообщалось, что адвокат Горькова обратился к суду с просьбой отпустить своего подзащитного под залог в 50 млн рублей.