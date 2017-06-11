Следователи устанавливают местонахождение родного брата управляющего директора «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрея Горькова Евгения. Об этом говорится в материалах дела, оглашенных на заседании Басманного суда Москвы в воскресенье.

«В материалах дела также представлен рапорт участкового, согласно которому установить местонахождение Горькова Евгения Владимировича не представляется возможным, так как он не проживает по месту регистрации», — сообщила судья.

Сам Андрей Горьков заявил, что его брат не проживает по указанному адресу уже пять лет.

По версии следствия топ-менеджер «Роснано» с 2011 по 2013 размещал средства организации на постоянной основе в ООО КБ «Смоленский банк» в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания.

После отзыва лицензии у банка «Роснано» лишилось более 738 млн рублей. При этом за день до решения ЦБ со счетов кредитной организации были выведены активы общества общей стоимость 400 млн в пользу родного брата Андрея Горькова.