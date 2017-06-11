Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил о том, что украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики более 400 мин и снарядов за сутки.

По словам Басурина, для обстрелов использовались в том числе и крупнокалиберные снаряды и РСЗО «Град». По населенным пунктам на Горловском и Мариупольском направлениях украинские силовики выпустили 67 танковых снарядов и 44 мины.

Напомним, что с 2014 года жертвами конфликта в Донбассе между провозгласившими независимость ЛНР, ДНР с одной стороны и Украиной с другой стали около 10 тыс. человек.