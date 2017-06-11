Дом, расположенный в деревне Кокошкино в Новой Москве, неизвестный обокрал на 18,5 млн рублей. Владелец дома обратился в полицию с заявлением о краже 9 июня. По словам потерпевшего, из дома украдены драгоценности, наличные деньги и личные вещи.

Ущерб мужчина оценил в 18 млн 428 тысяч рублей, рассказали в полиции, отмечает «РИА Новости».

Вор попал в дом, «отжав рамку окна на первом этаже дома», установили полицейские. По факту кражи возбуждено дело, проводится расследование, ведется розыск подозреваемого.