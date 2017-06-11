Управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрей Горьков не признал свою вину в злоупотреблении полномочиями, которое нанесло корпорации ущерб в размере более 700 млн рублей.

«В ходе допроса в качестве обвиняемого Горьков свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал», — заявил следователь в ходе заседания Басманного суда Москвы в воскресенье.

Андрея Горькова обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), ему грозит до десяти лет лишения свободы. По версии следствия топ-менеджер с 2011 по 2013 год вопреки интересам корпорации размещал ее средства на постоянной основе в ООО КБ «Смоленский банк» в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания.

После отзыва лицензии у банка «Роснано» лишилось более 738 млн рублей. При этом за день до отзыва лицензии были выведены активы общества общей стоимость 400 млн в пользу родного брата Андрея Горькова.