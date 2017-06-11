Президент Словакии Андрей Киска, поздравляя граждан Украины с началом действия безвизового режима с ЕС, призвал Киев к продолжению реформ в стране.

«Украина выполнила свои обещания и то же сделал Европейский союз, так и должно быть», — отметил Киска. «Реформы требуют много усилий. Это значит, что вы должны продолжать их выполнять, это налагает много обязательств, но это очень выгодно для вас», — продолжил президент Словакии.

Свободный доступ в Евросоюз сроком на 90 дней граждане Украины получили в туристических, предпринимательских и семейных целях, за первые часы действия безвиза страну покинули тысячи украинцев.