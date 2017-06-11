Защита управляющего директора «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрея Горькова предложила суду отпустить его под залог в 50 млн рублей взамен заключения под стражу.

«Оснований для ареста нет. Предлагаем суду залог в размере 50 млн рублей. Залогодатель находится в зале судебного заседания», — приводит «РИА Новости» слова адвоката Горькова.

Управляющему директору по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрею Горькову было предъявлено официальное обвинение по статье «Злоупотребление полномочиями».