Призыв Госдепа США обеспечить безопасность спортсмена Мурада Амриева является попыткой задеть Россию и дестабилизировать ситуацию в стране, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Очередное заявление Госдепартамента США по обеспечению безопасности Мурада Амриева — это не искренние переживания за его судьбу, это удобный момент еще раз задеть Россию, качнуть ситуацию в нашей стране», — написал Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.

Глава ЧР напомнил, что в ходе пресс-конференции Мурад Амриев подчеркнул, что его жизни в Чечне ничего не угрожает. Рамзан Кадыров также призвал Вашингтон прекратить попытки вмешательства в дела России.

«От вашей демократии полмира захлебывается в крови. Все ваши правозащитные институты — апофеоз лицемерия. Если властям США так «не всё равно», то обратите лучше взгляд внутрь своей страны, проявите ваше «великодушие» и отпустите всех злостных нарушителей из американских тюрем», — заявил глава республики.

Напомним, российский боец MMA Мурад Амриев был объявлен в розыск по запросу чеченских правоохранительных органов. Спортсмена обвиняют в использовании заведомо подложного паспорта. Его задержали в Белоруссии и передали России, но в ночь на 10 июня спортсмен был отпущен под подписку о невыезде.