Лидер оппозиционной в Соединенном Королевстве Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что внеочередные парламентские выборы в Великобритании могут пройти до конца этого года.

Политик отметил, что вероятность этого «достаточно высока», и назвал их «хорошим делом».

Корбин обратил внимание, что «готов вести борьбу в ходе очередной избирательной кампании», отмечает ТАСС.

На состоявшихся в Великобритании в четверг досрочных всеобщих выборах победу одержала Консервативная партия, но она потеряла абсолютное большинство в Вестминстере.