Запуск первой линии для поездов на магнитной подушке (маглев) состоится в Пекине до конца 2017 года, к комплексным испытаниям пробного запуска на этой неделе приступили специалисты, сообщает «РИА Новости».

Эксперты настроят пробную линию и устранят возможные неполадки. Первая линия построена в Пекине, ее назвали S1, поезда свяжут районы городского подчинения Шицзиншань и Мэньтоугоу. На станции поездов маглев можно будет перейти со станций пекинского метрополитена.

Длина первой линии маглев 10 км, время поездки между конечными станциями Pingguoyuan и Shimenying составит 20 минут.