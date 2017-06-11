Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини считает, что отмена Евросоюзом виз для украинских граждан даст новые возможности для обеих сторон.

По словам евродипломата, отмена визового режима со странами ЕС стала логичным действием на украинские реформы, которые «требовали граждане».

«Для нас это ситуация, когда выигрывают обе стороны. Она создаст новые возможности для всех нас, усилит наши экономики, нашу безопасность и нашу дружбу», — заявила Федерика Могерини. Ее слова опубликованы на официальной странице представительства ЕС в Киеве.

Безвизовый режим с Евросоюзом начал свое действие в полночь 11 июня. В первые часы страну покинули около 600 граждан Украины. Поездки осуществляются по биометрическим паспортам. Украинцы могут посещать 30 стран Европы и находиться там без виз не более 90 дней в течение полугода.