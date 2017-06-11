Состоявшиеся 8 июня выборы в парламент Великобритании стали своеобразным референдумом о доверии действующему правительству консерваторов во главе с премьер-министром Терезой Мэй. Некоторые эксперты поспешили оценить результаты выборов как триумф лейбористов, однако расклад сил в обновленной Палате общин все равно остается не в их пользу. Даже увеличив свое представительство в парламенте на 32 депутата, лейбористская партия Великобритании не сможет серьезно повлиять на процесс распределения мест в Правительстве страны.

На сегодняшний день можно констатировать кризис политического лейборизма практически по всему миру. Так, в Австралии Трудовая партия еще 10 лет назад утратила парламентское большинство и безуспешно пытается вернуть его вплоть до настоящего момента. На выборах 2016 она получила 46,51 % голосов избирателей и оказалась в оппозиции к парламентской коалиции, сформированной Либеральной и Национальной партиями.

Практически аналогичная ситуация отмечается в Новой Зеландии, где лейбористы, проиграв парламентские выборы 2008, до настоящего момента не могут добиться результата, который бы позволил им сформировать правительство страны. По итогам последней электоральной кампании 2014 г. Трудовая партия Новой Зеландии получила только 32 из 120 мандатов в Палате представителей (на 2 меньше, чем в 2011 г.), тогда как их главный соперник – Национальная партия – заняла ровно половину депутатских мест.

В Норвегии лейбористы пребывают в оппозиции с тех пор, как в 2013 возглавляемая ее бывшим лидером Йенсом Столтенбергом Социал-демократическая коалиция утратила ведущие позиции в национальном парламенте. Сокрушительным поражением Трудовой партии завершились состоявшиеся весной 2017 г. выборы в парламент Нидерландов. Лейбористы, некогда входившие в правящую коалицию, утратили 29 из 38 депутатских мест, завоеванных ими в 2012 г. По мнению ряда экспертов, их бывший электорат частично перешел на сторону правых популистов в лице Партии свободы Герта Вилдерса.

Незначительно укрепив свои позиции в парламенте, лейбористы по итогам очередных выборов остаются проигравшей партией. Это имеет весьма глубокие основания. Во-первых, характерное для развитых стран Запада снижение уровня занятости в промышленном секторе привело к естественному сокращению рабочего класса – основного электората лейбористов. Кроме того, изменилась сама природа межклассовых отношений. Некогда ожесточенное противостояние наемных работников и работодателей уже не ощущается так остро, как в начале ХХ века, когда социалистические партии набирали популярность в Европе. Таким образом, на Западе практически исчезла потребность в политических силах, позиционирующих себя защитниками интересов пролетариата.

Успех консерваторов имеет под собой и веские идеологические причины. Средний класс, составляющий ядро западного электората, является носителем преимущественно праволиберальной и умеренной идеологии . В сегменте так называемых «синих воротничков» (представителей рабочих профессий), традиционно поддерживавших лейбористов, все более популярными становятся националистические и праворадикальные идеи. Во многом это объясняется массовым недовольством граждан по поводу притока мигрантов из Африки и стран Ближнего Востока. Для Великобритании, страдающей от серии террористических атак, эта проблема особенно актуальна.

Важно отметить, что лейбористские партии, в силу приверженности социал-демократических идеалам, являются сторонниками достаточно «мягкой» миграционной политики и выступают с позиции защиты прав беженцев. Наконец, партийные программы и лозунги Лейбористов, всегда отличавшиеся известной долей популизма, уже не могут найти прежнего отклика у современного Западного избирателя, склонного к трезвому прагматизму.

Следует принять во внимание и кадровый фактор. Л ейбористская партия Великобритании, по мнению большинства экспертов, переживает острую нехватку харизматических лидеров , способных увлечь избирателя. Не так давно канал BBC назвал действующего главу Лейбористов Корбина «главным разочарованием в политической истории Британии». Противники видят в нем карикатуру на убежденных сторонников лейборизма 1980-х, для которых преданность социал-демократическим идеалам значила больше, чем борьба за власть.

Действительно, 68-и летний Корбин, придерживающийся леворадикальных взглядов, является крайне нетипичной фигурой для современной политической элиты Великобритании. За 30 лет нахождения во внутренней оппозиции к относительно умеренным лидерам партии лейбористов он заработал репутацию непримиримого борца с любыми праволиберальными идеями. Благодаря одиозным высказываниям, симпатиям к руководству социалистических стран Латинской Америки и противоречивому политическому имиджу Джереми Корбин систематически подвергается жесткой критике и насмешкам со стороны Западных средств массовой информации.

В современной Великобритании, покидающей Евросоюз и возвращающейся на путь неоконсерватизма, подобный политический лидер едва ли может рассчитывать на массовую поддержку со стороны граждан.

Автор – эксперт Института стратегических исследований и прогнозов РУДН