Пожар в доме Игоря Зенкова, устроившего накануне вечером стрельбу в подмосковном Кратово, произошел из-за случайного повреждения газовой трубы, выяснили «Известия».

Ранее сообщалось, что стрелявший мужчина сам поджог дом.

Перед началом спецоперации в доме на Пушкинской улице, где забаррикадировался Зенков, было отключено централизованное газоснабжение. Во время перестрелки труба с газом была повреждена, из-за чего и начался пожар, благодаря которому Зенкову удалось сбежать. Позже он был найден и ликвидирован сотрудниками Росгвардии.

Мужчина, по предварительным данным, находившийся под действием стимулирующих веществ, накануне вечером открыл стрельбу по прохожим в подмосковном поселке Кратово. Его жертвами стали четыре человека. Шесть человек, включая четырех сотрудников Росгвардии, пострадали.