Из-за обстрелов остановлена работа насосной станции в Ясиноватском районе. Станция подает воду для 2 млн жителей Донецка и на Авдеевский коксохимический завод, сообщает пресс-служба компании ГП «Вода Донбасса» в воскресенье, 11 июня.

Оборудование станции повреждено в результате обстрела, повреждены также линии ЛЭП и трансформатор. Обстрелом повреждены «здание насосной станции, окна, двери, также повреждено здание аккумуляторной». На месте работают специалисты, отмечается в сообщении.