Управляющему директору по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрею Горькову было предъявлено официальное обвинение.

«Горькову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», — заявила «РИА Новости» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Ранее с ходатайством об аресте топ-менеджера выступил Следственный комитет РФ. По версии следствия, топ-менеджер в период с 2011 по 2013 год вопреки интересам российской корпорации размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ «Смоленский банк» в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания. Фактически Андрей Горьков таким образом финансировал деятельность кредитной организации.