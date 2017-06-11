Руководитель МИД Украины Павел Климкин в воскресенье, 11 июня, лично проверил действие безвизового режима с Евросоюзом и пересек границу по биометрическому паспорту. Министр проконтролировал работу пункта пропуска на границе с Венгрией и подтвердил, что «безвиз работает», сообщает «РИА Новости».

С 11 мая граждане Украины по биометрическим паспортам могут без виз путешествовать в страны шенгенской зоны. В первые часы действия этого соглашения Украину покинули 600 граждан.