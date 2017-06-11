Следственный комитет России по Республике Крым возбудил уголовное дело по факту столкновения двух судов в акватории Черного моря в Керченском проливе, в результате которого два человека погибли и еще восемь пострадали.

Как отметили в пресс-службе ГСУК СКР по Республике Крым, дело возбуждено по факту нарушения «правил эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что катер «Стелс-007» и яхта «Солярис» столкнулись в акватории Черного моря около Керчи. На борту маломерных судов находились 12 человек.

По предварительной версии следствия, столкновение произошло по вине судоводителя катера, который находился за штурвалом в нетрезвом состоянии.