Еврокомиссия получила мандат на ведение переговоров с Россией по реализации проекта строительства газопровода «Северный поток-2» в специальном режиме. Об этом в воскресенье сообщил замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович в ходе министерской конференции по устойчивому развитию энергетики в Астане.

«Это совсем свежие новости: комиссия одобрила мандат, и сегодня мы должны представить его странам участницам. У нас есть право не только участвовать в дебатах, но и предлагать добавки в текст», — пояснил Марош Шефчович.

Он также выразил поддержку Минэнерго РФ в том, что российскому ведомству еще необходимо внимательно изучить этот мандат. Дальнейшее обсуждение этого вопроса состоится в сентябре.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что проект «Северный поток-2» является коммерческим проектом и Россия выражает сожаление в том, что Еврокомиссия хочет оказывать влияние на его реализацию.