Пожар произошел утром в воскресенье, 11 июня, в центре для беженцев в германском Бремене, пострадали 37 человек, среди которых 10 детей.

Местная полиция и пожарная служба распространили сообщение, согласно которому возгорание возникло в мусорном баке. В тот момент в здании находились 100 мигрантов. 14 раненых госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана амбулаторно.

Правоохранительные органы рассматривают разные причины происшествия.