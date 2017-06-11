Соседка Игоря Зенкова, устроившего стрельбу в подмосковном Кратово, спаслась благодаря тому, что во время перестрелки пряталась в подвале дома.

Как выяснили "Известия" дом в котором проживал Зенков, он делил с семьей Бирюковых. После проведенной спецоперации в здании оперативники обнаружили труп хозяина второй половины дома В.Б. Бирюкова. Его жену нашли живой в подвале, где она пряталась во время перестрелки.

Накануне вечером вооруженный 50-летний мужчина открыл огонь по прохожим в поселке Кратово Раменского района Подмосковья, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. Во время противостояния дом стрелка загорелся, в этот момент Зенков смог выбраться из здания и сбежать. После полуночи Зенкова нашли и ликвидировали. Его жертвами стали четыре человека. Шестеро пострадали, включая четырех сотрудников Росгвардии.