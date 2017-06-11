Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что редакции западных СМИ специально запрещают своим корреспондентам приезжать в Крым. По ее мнению, профессионализм журналистов не позволит им замолчать то, как на самом деле протекает жизнь на полуострове.

«Иностранные корреспонденты — люди думающие, опытные. Вопрос состоит в том, что их редакции запрещают им приезжать в регионы России», — заявила Захарова в ходе своего выступления на крымском медиафоруме.

Также официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что такое положение дел касается не только Крыма, однако ситуация с полуостровом — «ярчайший пример».

В воскресенье в Алуште начал свою работу первый медиафорум «Открытый Крым: своими глазами», его участниками стали власти Крыма, депутаты Госдумы и Совфеда, официальный представитель МИД РФ, эксперты и журналисты из РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья.