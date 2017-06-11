Следственный комитет РФ ходатайствует об аресте управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова, которого подозревают в хищении более 700 млн рублей. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

«В суд поступило ходатайство следователя об аресте Горькова», — приводит агентство слова представителя суда.

По версии следствия, топ-менеджер в период с 2011 по 2013 год вопреки интересам российской корпорации размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ «Смоленский банк» в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания. Фактически Андрей Горьков таким образом финансировал деятельность кредитной организации.

После отзыва лицензии у «Смоленского банка» 13 декабря 2014 года АО «Роснано» лишилось более 738 млн рублей. При этом накануне отзыва лицензии из банка были выведены активы корпорации в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей.