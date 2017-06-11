Третьи выборы в парламент с момента провозглашения независимости Косово в 2008 году начались в воскресенье, 11 июня. Выборы проходят досрочно, так как правительство месяц назад было отправлено в отставку из-за потери доверия.

Аналитики полагают, что нынешние выборы в парламент самопровозглашенной республики могут стать самыми сложными. Большинство экспертов считают, что на победу рассчитывает политическое объединение, в которое входят близкая к премьеру Хашиму Тачи «Демократическая партия Косово» и спикера парламента Кадри Весели «Альянс за будущее Косово».