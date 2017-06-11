Накануне Дня России телеканал РЕН ТВ запустил новый социальный ролик о том, чем силен русский народ, и о том, чем гордится Россия.

Создатели видео отмечают, что Россия — необычная страна, самая большая в мире. А русская культура, музыка, балет, литература — популярны во всём мире.

«Россия — это жить, преодолевая расстояния, укрощая погоду и законы мироздания, покоряя без оружия, создавая неописуемое, не считаясь с шаблонами, доказывать недоказуемое», — звучит голос за кадром.

Нельзя и минимизировать достижения российских ученых и исследователей. Также в России должны помнить о героизме наших предков, которые дважды освобождали Европу от захватчиков.