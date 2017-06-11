Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан своей страны с началом безвизового режима со странами Евросоюза, который действует с 11 июня. Выступая на праздничном концерте, Порошенко процитировал стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», — процитировал Порошенко строфу произведения Михаила Юрьевича Лермонтова.

В процессе своего выступления украинский президент прочел также строки из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву».

С сегодняшнего дня, 11 июня, на Украине начинает действовать безвизовый режим с Евросоюзом. Граждане Украины теперь могут посещать 30 стран Европы без виз и находиться там не более 90 дней в течение полугода.

В первые часы действия безвизового режима страну покинули около 600 украинцев.