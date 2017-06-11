Один из террористов, которые осуществили атаку в Лондоне 3 июня, пытался получить работу в охранной фирме, обеспечивающей безопасность теннисного турнира Уимблдон.

Как пишет Telegraph, собеседование 27-летнему Хураму Шахаду Батту было назначено на конец июня. Журналисты издания полагают, что Батт планировал устроить атаку на Уимблдоне, но события в Манчестере (теракт на Манчестер-арене) ускорили его намерения. В итоге террорист стал участником нападения на людей на Лондонском мосту в центре столицы Великобритании.

Тогда погибли восемь человек, 50 были ранены.