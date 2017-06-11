Стоматологи рассказали о вреде смузи для здоровья зубов. По словам врачей, смузи стоит пить через соломинку или полоскать после напитка рот. Стоматологи поясняют, что на зубах после сладкого напитка оседает липкий налет — идеальная питательная среда для бактерий, вызывающих кариес.

Как сообщает НТВ, любителям смузи не стоит заменять коктейлями свой рацион, так как «смузи мягкие, не обеспечивают достаточной жевательной нагрузки для нашей зубочелюстной системы», которая необходима для активизации обменных процессов в кости. Однако смузи полезны для здоровья человека: в них содержится клетчатка, а любые продукты измельчаются целиком. Не стоит добавлять в измельченный продукт сахар, сиропы и даже мед, рекомендуют врачи.