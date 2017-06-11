Двое несовершеннолетних погибли в результате ДТП в Березовском районе Красноярского края, еще трое подростков пострадали. Как отметили в региональном ГИБДД, за рулем легкового автомобиля находился семиклассник.

«За рулем был мальчик 13 лет, семиклассник, он погиб. Пассажир 14 лет, восьмиклассник, тоже погиб. Трое пострадавших подростков — один 16 лет, двое 17 лет», — сообщили в правоохранительных органах.

При этом в региональном главке МВД отметили, что ДТП произошло на участке дороги Березовка — Зыково — Маганск. Автомобиль, в котором находились подростки, врезался в бетонное ограждение. Предположительно, несовершеннолетние в момент аварии находились в нетрезвом состоянии, они также не пристегивали ремни безопасности.