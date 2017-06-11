Около 600 граждан Украины покинули страну в первые часы действия безвизового режима со странами Евросоюза. Поездки осуществляются по биометрическим паспортам, напоминает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Консультативную помощь сотрудникам госпогранслужбы на авиационных и автомобильных пунктах пропуска осуществляют эксперты из Европейского агентства по приграничной и береговой охране FRONTEX, отмечается в сообщении.

Ранее о том, что сотни украинцев въехали в ЕС, сообщил департамент консульской службы МИД Украины.

Граждане Украины могут посещать 30 стран Европы без виз и находиться там не более 90 дней в течение полугода.