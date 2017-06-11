В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что автомобильное движение на столичном проспекте Сахарова будет перекрыто в понедельник, 12 июня, в связи с проведением митинга.

По информации ЦОДД, для проведения митинга «Фонда по борьбе с коррупцией» Романа Рубанова с полуночи до 22.00 будут полностью перекрыты улица Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова.

Заявка директора фонда Романа Рубанова была согласована со столичной мэрией. Как ожидают организаторы митинга, в мероприятии примут участие порядка 15 тыс. человек.