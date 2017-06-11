Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада продолжают смотреть на Крым с закрытыми глазами. Об этом дипломат рассказала на выступлении в рамках первого международного медиафорума «Открытый Крым: своими глазами».

По ее словам, Запад определил ряд проблем Крыма в качестве основных и пытается их «держать на плаву». Наблюдается «маниакальное стремление не видеть того, что проблемы решаются, не видеть того, что динамика все-таки абсолютно позитивная».

Страны Запада продолжают смотреть на Крым с закрытыми глазами, добавила она. «Пора открывать глаза, и именно для этого проводятся подобные мероприятия», — приводит слова дипломата ТАСС.