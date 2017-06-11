Желание Еврокомиссии влиять на отношения между коммерческими компаниями в обеспечении газовых проектов вызывает сожаление, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе министерской конференции и восьмого Международного форума по энергетике.

«С сожалением наблюдаем желание включаться в договорные отношения между коммерческими компаниями и без четких определенных критериев решать судьбу ключевых инфраструктурных проектов», — подчеркнул министр.

Кроме того, Александр Новак заявил, что односторонние ограничительные меры в отношении поставщиков энергоресурсов становятся «опасным увлечением».

Ранее ЕК запросила у стран Евросоюза мандат для ведения переговоров с РФ по строительству газопровода «Северный поток-2».