Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза начнутся в ближайшее время и в срок.

В канцелярии главы британского правительства отметили, что об этом Мэй заявила в телефонного разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Премьер-министр подтвердила свое намерение начать переговоры по Brexit», — говорится в сообщении. Уточняется, что Мэй будет «добиваться взаимного соглашения по правам европейских граждан и британских граждан на ранней стадии».

Переговоры по выходу страны из ЕС начнутся 19 июня.