Первый тур выборов в нижнюю палату парламента Франции — Национальное собрание — начался в европейской части республики в 8.00 по местному времени (9.00 мск).

Всего в стране открылись 67 тыс. избирательных участков, они будут работать до 20.00 (21.00 мск). В списках избирателей зарегистрированы около 47 млн граждан страны. Борьбу за места в Национальном собрании ведут в общей сложности 7877 кандидатов, представляющих различные партии и предвыборные блоки.

Отмечается, что выборы в стране будут проходить в условиях действия режима чрезвычайного положения, которое было введено в стране после террористических атак в 2015 году. Для обеспечения безопасности во время голосования будут задействованы более 50 тыс. полицейских и жандармов.