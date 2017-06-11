Сотрудники Росгвардии и МВД будут представлены к государственным и ведомственным наградам за обезвреживание мужчины, который открыл стрельбу и убил четырех человек в подмосковном поселке Кратово Раменского района.

Об это заявила пресс-служба Центрального округа Росгвардии.

Росгвардия и МВД в субботу провели в подмосковном поселке Кратово Раменского района операцию и ликвидировали местного жителя, который устроил стрельбу по людям, убив четырех человек, забросал правоохранителей гранатами и скрылся в расположенный неподалеку от своего дома лес.