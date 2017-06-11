Внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что готовить украинских детей к обращению с оружием и войне надо с 6 лет. По ее мнению, эта дисциплина должна быть главной во время обучения в школе.

«Украинская армия должна начинаться с 6 лет, и это никого не должно пугать», — приводит слова Савченко «Федеральное агентство новостей». Депутат добавила, что, по ее мнению, каждый украинец должен владеть военной специальностью, заявила она в эфире телеканала ZIK.

«Украинская армия должна быть одновременной для мальчиков и девочек», — указала бывшая летчица. «В школе нельзя научить летчика или подводника. Но можно обучить вплоть до минометчика», — подчеркнула она.