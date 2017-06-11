Власти Ирана сообщили о задержании еще шести человек, причастных к нападениям в Тегеране, жертвами которых стали 17 человек.

«Шесть человек, которые, разумеется, были связаны с терактами в Тегеране, произошедшими в среду, были определены и арестованы», — заявил глава министерства юстиции Ирана Алиакбар Гароуси персидскому агентству Fars.

В минувшую среду группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.