Большинство американцев обеспокоены «вмешательством России» в президентские выборы, чем изменением климата. Такие данные приводит RT со ссылкой на опрос телеканала Fox News.

Исследование телеканала было направлено на выяснение проблем, которые «чрезвычайно» или «очень» беспокоят граждан Америки.

«Российским вмешательством» обеспокоены 60% американцев, 60% волнуются из-за климатических изменений.

Правительственные траты вызывают интерес и беспокойство 80% опрошенных, ситуация с состоянием экономики и инфраструктурой — по 75%. Проблема КНДР волнует 68% опрошенных, 67% — боятся террористических атак.