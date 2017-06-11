Племянница бывшего вице-президента США Джо Байдена — Кэролайн Байден признала себя виновной в хищении $110 тыс. с кредитной карты другого человека.

Как передает телеканал CBS, Кэролайн Байден накануне признала свою вину в хищении имущества и мелком воровстве. Ее приговорили к двум годам испытательного срока при условии возмещения нанесенного ущерба, а также к 10 дням общественных работ.

Отмечается, что племянница бывшего вице-президента страны украла деньги с карты другого человека в аптеке Нью-Йорка.