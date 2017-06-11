Украинские силовики за прошедшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня, установленный в Донбассе с 1 июня, огонь велся из артиллерии и минометов, сообщили в минобороны ЛНР.

Согласно сообщению, украинские силовики вели огонь из артиллерийских установок калибра 122 мм, кроме этого, обстрелы производились из минометов, орудий бронетранспортеров, гранатометов и стрелкового оружия, сообщает Луганскинформцентр.

«Обстрелам подверглись районы Первомайска, Алмазной, Калиново, Донецкого, Фрунзе и Калиновки», — сообщили в минобороны ЛНР.

Сутками ранее в ЛНР сообщили о восьми обстрелах со стороны украинских силовиков.