Жители самопровозглашенного Косово в воскресенье голосуют на досрочных парламентских выборах. Как пояснили в ЦИК непризнанной республики, в 7.00 по местному времени (8.00 мск) открылись 889 избирательных участков.

Ожидается, что в голосовании примут участие около 1,8 млн человек. Избирательные участки будут работать до 19.00 (20.00 мск).

Во время избирательной кампании были сформированы две коалиции, которые получили названия «коалиция пистолетов» и «коалиция роз». В первую вошли бывшие полевые командиры Освободительной армии Косово (ОАК), от их имени на пост премьера претендует бывший командир Рамуша Харадиная. «Коалиция роз» была сформирована сторонниками демократического развития Косово, их лидером стал Авдулах Хоти.

Кроме того, вне коалиций в выборах будет участвовать ультраправое движение «Самоопределение», на пост главы правительства республики претендует основатель партии Альбиха Курти.