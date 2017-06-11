Полиция отпустила из отделения политика Вячеслава Мальцева, передает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката общественной организации «Открытая Россия» Сергея Бадамшина.

Мальцев был задержан накануне в деревне Лохино в Московской области, также в его доме проводился обыск в рамках уголовного дела о насилии в отношении представителя власти в ходе несанкционированной акции, которая состоялась в Москве 26 марта.

«Мальцева отпустили, никаких обвинений против него не выдвинули», — заявил адвокат.

Бадамшин добавил также, что Политиков пока «остается задержанным».

Соратника оппозиционера, уссурийского бизнесмена Алексея Политикова, который находился в доме Мальцева на момент прибытия полицейских, задержали вместе с Мальцевым.