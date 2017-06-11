Российский министр энергетики Александр Новак считает, что в I квартале следующего года начнется восстановление глобального спроса на нефть и ее цена вырастет.

Своим прогнозом чиновник поделился с журналистами в кулуарах проходящей в столице Казахстана Астане выставки «ЭКСПО-2017». Одним из мероприятий, входящих в ее график, стала министерская конференция по устойчивому развитию, для участия в которой и прибыл Новак, передает ТАСС.

По словам главы Минэнерго РФ, после заключения международного соглашения о сокращении объемов нефтедобычи запасы черного золота постепенно снижаются. «Мы видим, что соглашение работает», — подчеркнул Новак.

В предстоящем осенне-зимнем периоде спрос на нефть останется на прежнем уровне, а весной начнет восстанавливаться, считает министр. «К этому времени остатки должны быть сбалансированы», — спрогнозировал он.

Новак напомнил, что соглашение о сокращении нефтедобычи членами ОПЕК и 11 не входящими в организацию независимыми странами-экспортерами ставило целью сократить глобальные запасы черного золота до средних показателей за последние пять лет.

Сделка была заключена в ноябре прошлого года, к ней присоединилась и Россия. Участники соглашения обязались в первой половине 2017 года снизить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с объемом, зафиксированным в октябре 2016 года.

В прошлом месяце участники договора условились продлить его действие еще на девять месяцев — до апреля 2018 года.