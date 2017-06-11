Гражданин России потерял сознание в одном из залов выставочного комплекса Litexpo в литовской столице, где проходит выставка АrtVilnius, передает Delfi.

По данным интернет-портала, молодой посетитель выставки потерял сознание и упал на пол. К нему на помощь поспешил присутствовавший на мероприятии экс-градоначальник Вильнюса Артурас Зуокас. Впоследствии он рассказал, что поначалу принял падение молодого человека за «часть шоу» (на выставке в числе прочего проводились перформансы), но потом увидел его посиневшее лицо и осознал серьезность ситуации.

Вместе с еще одной посетительницей выставки Зуокас делал россиянину искусственное дыхание, и через некоторое время им удалось привести его в чувство: у молодого человека появились пульс и дыхание.

К этому моменту в Litexpo уже прибыла вызванная сотрудниками выставочного комплекса скорая помощь, которая приняла пациента и продолжила реанимационные мероприятия по пути в клинику.

Тем не менее спасти молодого россиянина врачам не удалось: в карете скорой помощи он скончался, причем причина его смерти до сих пор не установлена.