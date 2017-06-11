Восьмикратный олимпийский чемпион, спринтер из Ямайки Усэйн Болт выиграл проходящий в Кингстоне легкоатлетический турнир Racers Grand Prix. Спортсмен одержал победу на дистанции 100 м.

Болт пробежал стометровку с результатом 10,03 секунды. Более 30 тыс. человек собрались на стадионе, где проходил забег, чтобы посмотреть на спринтера. После победы Болт совершил круг почета и поцеловал финишную черту.

Ранее Болт выступил с заявлением, что данный турнир станет последним выступлением на родине в его карьере, которую он планирует окончательно завершить после чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне 5–13 августа.