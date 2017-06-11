Вылет авиарейса Томск–Москва на Airbus A321 задерживается более чем на 11 часов, следует из данных на онлайн-табло сибирского аэропорта. Этот рейс совместно выполняют российский «Аэрофлот» и нидерландская KLM Royal Dutch Airlines.

Как сообщили в справочной аэропорта Томска, причины задержки вылета носят технический характер, передает «Интерфакс».

Рейс должен был отправиться в 8.20 по местному времени, но на данный момент отложен до 19.00 (то есть до 15.00 по московскому времени).

Сотрудник справочной службы томского аэропорта заверил, что обо всех пассажирах задержанного рейса позаботились: иногородних разместили в близлежащей гостинице, а местных жителей на автобусе развезли по домам. «К отправке рейса их так же централизованно соберут», — добавил источник.

Местные СМИ пишут, что пассажиров рейса уведомили о задержке вылета, когда они уже прошли на посадку и заняли свои места в салоне самолета. Соответственно, с поздним прибытием самолета из Москвы в Томск ситуация никак не связана: рейс SU 1530 и KL 2868 из российской столицы прибыл по расписанию.

Томские журналисты уже обращались в городскую транспортную прокуратуру с вопросом о том, будет ли проводиться проверка по факту задержки вылета рейса, но там ответили, что информация на этот счет поступит позднее.

Напомним, ранее российское Министерство транспорта пообещало увеличить компенсации, которые присуждаются пассажирам за задержку авиарейсов и выплачиваются перевозчиками. Таким образом в Минтрансе рассчитывают повысить ответственность авиакомпаний за соблюдение графика.