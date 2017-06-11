Никто не заставит КНДР отказаться от защиты страны от агрессии путем обладания ядерным оружием, США должны прекратить военное давление на Пхеньян, говорится в заявлении Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

В документе, распространенном представителем КНДР, ответственность за обострение на Корейском полуострове возлагается на США, которые отправили в Японское море две эскадры ВМС с авианосцами и самолетами, атомную субмарину, а также сразу несколько стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Гуаме, передает ТАСС.

«США не смогут лишить КНДР законного права на укрепление ядерного потенциала сдерживания. Никто не заставит Пхеньян сложить ядерное оружие, к которому он получил доступ», — подчеркнул представитель комитета.

В заявлении также сказано, что США ведут «лицемерную и своевольную» политику, которая рассчитана на слабые страны, которые должны стать «игрушкой в руках США». Политика Вашингтона в заявлении названа «безумной и самоубийственной», а также способной развязать ядерную войну.