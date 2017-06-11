Полиция Лондона опубликовала фотографии фальшивых поясов смертников, которые были на телах трех террористов, устроивших нападения в британской столице 4 июня.

На появившихся в сети снимках видно, что террористы сделали их из кожаных ремней и пластиковых бутылок, обмотанных армированным скотчем и изолентой.

Как пишет «Газета.ру», ответственный за расследование лондонских терактов капитан Дин Хейдон отметил, что эти пояса стали новой «уловкой» смертников, ранее ему не приходилось сталкиваться с подобным. По предварительной версии следствия, фальшивые пояса нужны террористам для того, чтобы защитить себя от пуль правоохранительных органов, которые побоятся стрелять по смертникам.