Президент Украины Петр Порошенко торжественно объявил, что безвизовый режим для граждан страны официально заработал.

«Безвизовый режим для Украины заработал! Слава Европе! Слава Украине!» — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Безвізовий режим для України запрацював! Слава Європі! Слава Україні! pic.twitter.com/SZq2BLWlAI — Петро Порошенко (@poroshenko) June 10, 2017

Новый упрощенный режим пограничного контроля между странами Евросоюза и Украиной вступил в силу с 0.00 11 июня. По этому случаю на Европейской площади Киева состоялся праздничный концерт с обратным отсчетом до наступления полуночи. Посмотреть выступление украинских артистов пришли несколько тысяч человек — преимущественно молодые люди.